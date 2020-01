Ladispoli, Ardita: “Alla nostra città serve un ospedale”

Ladispoli – “Per il 2020 le città di Cerveteri e Ladispoli, che oggi insieme contano 80mila abitanti, vorrebbero sentir parlare di una struttura ospedaliera, troppo importante e vitale per la comunità”. A dichiararlo è Giovanni Ardita, consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Ladispoli.

“Sono anni che si sente parlare ad alta voce che occorre un ospedale. Il gruppo di Fratelli d’Italia – spiega Ardita – si farà promotore di una mozione affinché si torni a considerare l’idea di un ospedale per Ladispoli e Cerveteri. Molti romani hanno preferito vivere in provincia per la qualità della vita e per i buoni collegamenti con la capitale e l’aeroporto di Fiumicino. Ladispoli vive una forte crescita urbana e residenziale ed è scelta non solo perché città balneare, ma soprattutto perché vivibile“.

“Dopo tanti anni – continua – è arrivata, dal Viminale, la bellissima notizia dell’istituzione di un commissariato nel nostro territorio. E’ importante portare avanti queste istanze perché di questi servizi necessita la collettività: più sicurezza, più strutture sanitarie, miglior collegamento con i treni e viabilità migliorata, più strutture pubbliche, scuole migliori e impianti sportivi. Questa è la crescita culturale e sociale che merita il nostro territorio. Noi di Fratelli d’ Italia di Ladispoli vogliamo impegnare il nostro sindaco Grando ad intraprendere un primo passo ufficiale e formale per chiedere alla Regione Lazio e al Ministero della Salute di programmare, nel prossimo piano sanitario regionale, la realizzazione di un ospedale per Ladispoli e Cerveteri. Lo faremo attraverso la presentazione di una mozione. Lo stesso impegno lo chiediamo agli amministratori di Cerveteri affinché, anche nel comune etrusco, si presenti una mozione da inviare alle sedi competenti. Siamo certi che il consiglio regionale del Lazio e il Presidente Zingaretti valuteranno positivamente la proposta di inserire, nel piano sanitario regionale, la possibilità di poter realizzare un ospedale per le due città”.

“Se la Regione Lazio e il Ministero della Salute non avessero le risorse necessarie o non riuscissero a reperirle, si potrebbe comunque valutare la volontà di imprenditori privati, nel campo della sanità, di investire nella costruzione di un ospedale convenzionato. Questa mozione – conclude Giovanni Ardita – deve rappresentare un primo atto ufficiale e formale attraverso il quale il Comune di Ladispoli intraprende un vero percorso col il fine di costruire una struttura ospedaliera nel territorio”.

(Il Faro online)