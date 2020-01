Previsioni Meteo Italia

Sarà una Befana fredda e ventosa: Ancora 24 ore in compagnia dell’alta pressione con clima mite soprattutto in montagna, nebbie in Val padana e nubi basse sull’area tirrenica, poi una saccatura fredda alimenta da correnti artiche scandinave scivolerà velocemente verso l’Europa orientale lambendo anche l’Italia.

Sarà un passaggio molto veloce che evolverà rapidamente verso la Grecia e la Turchia ma avrà le sue conseguenze soprattutto in termini di temperature, che scenderanno di diversi gradi e nella circolazione ventosa prevista in rinforzo dai quadranti settentrionali.

Dal punto di vista meteorologico invece l’instabilità sarà piuttosto limitata. Il fronte freddo associato all’impulso artico si limiterà a portare qualche annuvolamento lungo l’Adriatico ed all’estremo Sud con fiocchi fino a quote basse ma il tempo si rimetterà rapidamente. Vediamo allora le previsioni per domenica e la Befana:

Meteo domenica:

Nord bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti e fiocchi sulle Alpi di confine orientali. Centro variabilità e qualche sporadico piovasco sull’Abruzzo, nevoso in Appennino a quote via via più basse, sereno o poco nuvoloso altrove. Sud variabilità lungo l’Adriatico, in Appennino e sul basso Tirreno con sporadici fenomeni, nevosi in serata fino a quote collinari, poco nuvoloso altrove. Temperature in calo soprattutto dal pomeriggio e la sera. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, fino a forti la sera sul basso Adriatico e Ionio. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi o agitati basso Adriatico e Ionio.

Meteo Befana:

Nord cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi salvo foschie o banchi di nebbia sulla pianura padana centro occidentale in ispessimento nelle ore serali e notturne. Centro prevalenti condizioni di bel tempo con qualche innocuo annuvolamento sull’alta Toscana e lungo l’Adriatico ma senza effetti. Sud al mattino variabilità sull’Appennino con fiocchi fino a quote basse tra Basilicata e Calabria, qualche piovasco sull’alto Ionio calabrese, per il resto poche nubi con sole prevalente. Dal pomeriggio più sole ovunque. Temperature in netto calo soprattutto al Sud e lungo l’Adriatico. Venti tesi settentrionali con mari molto mossi.

Previsioni Meteo Lazio

Bella giornata di sole salvo nebbie sulle valli, specie umbre e toscane

DOMENICA: Per la giornata del 5 Gennaio i cieli si manterranno prevalentemente sereni per tutto l’arco delle 24 ore, salvo la presenza di nebbie al mattino sulle valli interne, specie umbre e toscane, in diradamento diurno. Entra aria fredda da Est dal tardo pomeriggio/sera, con crollo termico ad iniziare dalle zone montuose.

Venti moderati o tesi da NE specie su Umbria e Lazio, con rinforzi in quota. Temperature massime in lieve calo al suolo, in calo in quota, minime che si raggiungeranno prima della mezzanotte e risulteranno in calo netto in quota. Mari tra poco mossi e mossi sotto costa, agitati al largo.

Commento del previsore lazio

Domenica bello salvo nebbie sulle valli, più freddo il 6 gennaio, alta pressione imperante. Nuvolosità in graduale dissolvimento nel corso di sabato, con rasserenamenti che favoriranno la formazione di nebbie sulle valli interne, specie su quelle umbre e toscane tra notte e mattino di domenica. Per il resto tanto sole seppur con clima progressivamente più freddo.

La settimana trascorrerà in compagnia del bel tempo, da segnalare gelate diffuse al mattino dell’Epifania sulle pianure interne. Prosegue perciò incontrastato il dominio dell’alta pressione che ingloba gran parte dell’Europa, possibilità per un cambiamento di circolazione solo da metà mese.