Civitavecchia, il corteo della Pro Loco rappresenterà la città a “Viva la Befana”

Civitavecchia – Il Corteo Storico della Pro Loco cittadina rappresenterà la città di Civitavecchia alla manifestazione “Viva la Befana – per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania” che avrà luogo a Roma il prossimo 6 gennaio.

A sfilare in costume in via della Conciliazione fino a raggiungere Piazza San Pietro per assistere

all’Angelus, saranno i volontari della Pro Loco. Quasi 40 figurazioni rappresentanti i personaggi del presepe del ‘700. “Abbiamo accolto l’invito del Comitato organizzatore con grande entusiasmo – dichiara la presidente Maria Cristina Ciaffi – nonostante il periodo sia stato già ricco di impegni, come la partecipazione al presepe vivente della Comunità Mondo Nuovo e la tradizionale rappresentazione alle Terme Taurine ‘Seguendo la Cometa’. Tuttavia ci è sembrata una bella occasione di visibilità per noi della Pro Loco e per la città di Civitavecchia partecipare a questa edizione di ‘Viva la Befana’ unitamente al Comune di Allumiere vero protagonista di questa manifestazione, e agli altri Comuni del territorio designati, per diffondere la propria storia e cultura, oltre ai sentimenti di pace, solidarietà e fratellanza tra i popoli, temi conduttori di questo grande evento”.

La manifestazione, conosciuta anche a livello internazionale e giunta alla 35° edizione, è organizzata dal Comitato di “serventi” volontari, coordinati dall’Associazione Europae Fami.li.a. Un vero e proprio contenitore di storia, cultura e tradizioni che possono essere riproposte e tramandate alle nuove generazioni.

(Il Faro online)