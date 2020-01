Fondi, in arrivo l’effige della Madonna del Rosario di Pompei

Fondi – Giovedì 9 gennaio l’effige della Madonna del Rosario di Pompei arriverà a Fondi presso il santuario della Madonna del Cielo dove rimarrà fino a domenica 12 gennaio.

L’evento è curato dalla parrocchia di Santa Maria in Piazza, dal 2013 divenuto santuario diocesano della Madonna del Cielo. Gli appuntamenti principali saranno trasmessi su Radio Civita InBlu, media partner dell’evento: in particolare le celebrazioni serali del Rosario.

Le cerimonie avranno inizio giovedì 9 gennaio alle ore 16.30con l’accoglienza delQuadro della Madonna del Rosario di Pompei presso piazza Municipio e la processione verso la chiesa di Santa Maria in Piazza, percorrendo Corso Vittorio Emanuele III e Corso Appio Claudio. Alle 19.00 vi sarà la Messa sarà presieduta dall’arcivescovo prelato di Pompei Tommaso Caputo.

Venerdì 10 gennaio alle 17.00 è previsto il trasferimento del quadro presso il Mercato Ortofrutticolo di Fondi dove, alle 19.00 si terrà la Messa presieduta dall’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. Sabato 11 gennaio, alle 19.00, invece, si terrà la Messa in onore del Beato Bartolo Longo presieduta dal delegato delle Missioni del Rosario, don Francesco Paolo Soprano con la partecipazione degli avvocati in toga e degli operatori forensi e giudiziari. In quell’occasione si procederà alla benedizione con le reliquie del Beato. Alle 21.00, poi, vi sarà il concerto di Ambrogio Sparagna e il coro Polifonia aurunca dal titolo “Dedicato a Maria”.

Domenica 12 gennaio alle 12.00 sul sagrato della chiesa si terrà la recita della Supplica alla Madonna di Pompei. Successivamente la processione verso l’anfiteatro in piazza De Gasperi, nonché il saluto alla Beata Vergine del Rosario di Pompei.

Lunedì 13 gennaio 2020, a conclusione degli eventi, è prevista la Memoria della protezione della Madonna del Cielo sulla città di Fondi nel terremoto del 1915. Il programma prevede alle ore 7.15 la Messa e la Benedizione della città e alle ore 8.00 l’Atto di affidamento alla Madonna del Cielo.

Tante le iniziative spirituali in programma. Info allo 0771.531272 e su santamariafondi.it.

