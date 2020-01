Fonseca: “Battiamo il Torino e cominciamo bene l’anno”

Roma – “La squadra sta bene ed è motivata. È importante iniziare l’anno bene e fare una buona partita oggi.

Col Torino dobbiamo vincere“. Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta natalizia. I giallorossi sono attesti questa sera all’Olimpico dalla squadra di Mazzarri.

“È sempre difficile affrontare il Torino. Nelle ultime tre trasferte hanno fatto due vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta – ricorda Fonseca in conferenza stampa a Trigoria -. Ci aspettiamo un avversario forte, motivato e molto aggressivo. Di sicuro sarà una partita difficile“.

L’allenatore portoghese, poi, si è soffermato anche su eventuali acquisti e cessioni a gennaio confermando le parole del ds Petrachi che aveva tolto Kalinic dal mercato, rimandando a data da destinarsi un possibile inserimento in squadra di Bruno Peres (“ha cominciato a lavorare con noi, vedremo se potrà aiutarci quando starà bene fisicamente”) e chiedendo la porta anche a un addio di Under: “In questo momento non penso di perdere nessuno dei nostri giocatori”.

(fonte Ansa)