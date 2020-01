“Il drone che ha ucciso Soleimani non è partito dall’Italia”

Roma – “Da qualche giorno leggo false notizie sul fatto che il drone statunitense che ha colpito Soleimani in Iraq (leggi qui) sia partito dalle basi Nato italiane. È assolutamente falso”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“In queste ore insieme al ministero della Difesa siamo al lavoro per garantire la sicurezza dei nostri soldati e scongiurare una ulteriore escalation, senza clamori, senza slogan e senza iniziative improvvisate. Ai nostri uomini e donne in uniforme va il mio augurio di buon lavoro e la nostra vicinanza come governo”, conclude Di Maio.

(Il Faro online)