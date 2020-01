La Lazio sbanca Brescia al fotofinish: nona vittoria consecutiva per i biancocelesti

Brescia – La Lazio sbanca Brescia al fotofinish e centra il nono successo di fila. I biancocelesti passano per 2-1 in casa delle Rondinelle grazie alla doppietta del solito Immobile (42′ su rigore e 91′), che ribalta il vantaggio iniziale dei padroni di casa realizzato da Balotelli (18′).

I gol

Al 19′ del primo tempo, Luiz Felipe si fa scavalcare dal pallone, ne approfitta Balotelli che porta in vantaggio i suoi. Al 41′ Costanza atterra Caicedo in area di rigore, dal dischetto Immobile spiazza Joronen per il pari. Al termine della prima frazione di gioco, il risultato è di 1-1. Espulso Cistana al 40′. Nel finale, lancio per Milinkovic in area, poi Caicedo fa la sponda per Immobile che di interno la piazza. Ennesima vittoria biancoceleste in rimonta nei minuti finali.

Cori contro Balotelli

Bersaglio di cori offensivi (“Balotelli figlio di…”), alla mezz’ora della partita contro la Lazio, l’attaccante del Brescia Mario Balotelli ha richiamato l’attenzione dell’arbitro per segnalare il comportamento degli oltre 1.500 tifosi della Lazio. Si è visto il labiale del giocatore che all’arbitro ha detto: “E’ la seconda volta”. Manganiello ha risposto: “Ora ci penso io”.

Dalla curva laziale si era udito anche qualche “buu” nei confronti di Balotelli tanto che è stato fatto leggere allo speaker il comunicato che invita il pubblico a non intonare cori di discriminazione. Nel frattempo il pubblico bresciano rispondeva con il coro “Mario, Mario” a sostegno del proprio giocatore che, tra l’altro, al 18′ aveva portato in vantaggio i ‘suoi’.

