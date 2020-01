Ladispoli, prorogati i termini per chiedere il contributo per i libri scolastici

Ladispoli – L’Amministrazione comunale informa che la Regione Lazio con Determinazione Regionale n° G17492 DEL 13.12.2019 ha prorogato i termini (entro e non oltre il 27 gennaio 2020), per la presentazione delle domande per l’ammissione al contributo per le spese sostenute per i libri scolastici, in favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I° grado (medie) e II° grado (superiori), per l’anno scolastico 2019/2020.

(Il Faro online)