Masi: “Ostia invasa dagli abusivi, chiediamo maggiori controlli”

Ostia – “In questi giorni di sole e in questo inizio di saldi, a Ostia, c’è stata una vera e propria invasione di commercio abusivo. Via della Marina, il Pontile, Piazza Anco Marzio, via delle Baleniere sono state occupate letteralmente da abusivi di tutti i generi. In via delle Baleniere il commercio itinerante ha ormai sostituito le rotazioni che sono state spostate”, si legge in una nota diffusa dal consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio Mariacristina Masi.

“Chiederemo – prosegue Masi – una Commissione per capire come mai i controlli siano totalmente insufficienti e la situazione non sia sotto controllo. Il commercio irregolare occupa di fatto gran parte dei marciapiedi e dà un’immagine di degrado e illegalità. Il Sindaco ha proclamato che saranno assunti altri vigili, ci chiediamo quando sarà rafforzato il X Gruppo Mare, visto che non ha risorse a sufficienza e che la Raggi lo ha aggravato delle competenze della via Colombo, su cui ancora attendiamo che adempia ai suoi doveri d’ufficio e risponda all’interrogazione approvata dal Consiglio, scaduta già da diverse settimane”, conclude.

(Il Faro online)