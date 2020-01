Sbraccia lancia l’allarme: “Le acque delle fogne invadono l’Aurelia”

Fiumicino – “La cosa sta accadendo con un a regolarità in quietante: ogni 3 mesi circa, le fognature sversano direttamente in strada, formando laghetti nauseabondi, pericolosi anche per la salute pubblica. Ma nessuno interviene, sembra che il problema non interessi”.

Il grido d’allarme è lanciato da Paolo Sbraccia, Presidente dell associazione “Il Piccolo borgo di Palidoro”.

“La fognatura Comunale di Granaretto – spiega Paolo Sbraccia – fuoriesce ogni 3 mesi circa, e attraversa l’Aurelia- Proprio là dove dovrebbe esserci il marciapiede richiesto da tutti noi. Il liquido arriva poi nei pozzetti delle acque chiare che finiscono al mare. Da tempo segnaliamo la situazione, ma nessuno fino a oggi se ne è fatto carico, con tanti saluti alla salute dei cittadini e alle battaglie per l’ambiente. Credo sia ora – conclude Sbraccia – che il comune di Fiumicino si occupi anche di Granaretto e Palidoro”.