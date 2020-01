Serie D, il Pomezia attende il Tuttocuoio al Varrone

Pomezia – Dopo la brillante vittoria per 3 – 1 contro il Foligno nell’ultima giornata del girone di andata, il Pomezia di Paolo Mazza cerca un altro successo casalingo per iniziare al meglio il nuovo anno.

Al Comunale arrivano i toscani del Tuttocuoio, ultimi in classifica e in crisi di risultati. All’andata i rossoblu ottennero la prima e unica vittoria in trasferta vincendo 2-1 grazie alle reti di Massella e Fatati.

Chi sono gli avversari di oggi pomeriggio

Il Tuttocuoio è un società calcistica italiana con sede a Ponte a Egola, frazione di San Miniato, in provincia di Pisa. Nella stagione 2012-2013 ottiene una storica promozione in Lega Pro – Seconda Divisione. Ci rimane fino alla stagione 2016-2017. L’anno scorso si è classificata ottava sempre nel girone E di Serie D. La presidentessa della squadra è Paola Coia.

Questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi per i toscani. Oltre a non ottenere buoni risultati ci sono stati vari cambi di panchina: fino alla sesta giornata alla guida dei neroverdi c’era Scardigli Nico. Poi ha preso il suo posto il siciliano Pietro Infantino che si è dimesso dopo la sconfitta casalinga contro il Grassina. Per cercare di non peggiorare la situazione già drammatica, la presidentessa ha pensato di richiamare Scardigli che attualmente è il mister dei neroverdi.

Nel girone di andata (17 partite) il Tuttocuoio ha collezionato 9 punti. Ha vinto una sola volta, alla decima giornata in casa contro il Bastia per 2-1. Gli altri risultati sono stati 6 pareggi e 10 sconfitte. Ha la peggior difesa del campionato (29 le reti subite) e il peggior attacco del girone (11 gol fatti).

Il loro miglior marcatore è l’esperto attaccante classe 86 Pedalino con 3 segnature. A quota 2 gol troviamo Chicchiarelli, Olivieri e Valenti.

Numeri alla mano non è un avversario insormontabile per Massella e compagni, ma il girone di andata ha dimostrato che non ci sono partite facili e dopo la sosta è sempre difficile riprendere immediatamente la forma migliore.

Il fischio di inizio è fissato alle ore 14,30 di domenica 5 gennaio – stadio Comunale di Via Varrone – Prezzo del biglietto 5 euro.

L’arbitro della gara sarà il signor Filippo Colaninno di Nola, assistito da Mara Mainella di Lanciano e Matteo Siracusano di Sulmona.

Statistiche della stagione 2019/2020 in corso del Pomezia Calcio (fonte@tuttocampo.it)

Posizione attuale: 15°

Giocate: 17

Gol segnati: 16

Gol subiti: 26

Differenza reti: -10

Media inglese: -18

Gol/partita: 0.9

Vittorie: 4

Pareggi: 5

Perse: 8

Età media: 25.8

Ammonizioni: 14

Espulsioni: 2

Capocannoniere:

Massella (8)

(Il Faro on line)