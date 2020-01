Atletico Terme Fiuggi, Manfra fa il punto:”Tante persone a cui dire grazie”

Fiuggi – Tra la fine del 2019 e la prima del 2020 l’Atletico Terme Fiuggi sembra aver davvero cambiato passo. La squadra ha ottenuto due successi consecutivi con formazioni di alta classifica come Notaresco e Pineto, che è stato brillantemente superato in casa nella prima al Capo I Prati del nuovo anno.

Una bella iniezione di fiducia e di risultati che il direttore sportivo biancorossoblu Maurizio Manfra accoglie a braccia aperte: “Prima di fare qualsiasi analisi voglio fare dei ringraziamenti. Il primo va al patron Mario Ciaccia e al presidente, suo fratello Davide. Hanno avuto fiducia in me e nel tecnico dopo un punto in cinque giornate, capendo le difficoltà di una squadra costruita praticamente ex novo. Altri ringraziamenti vanno poi al tecnico e ai ragazzi, per come si sono impegnati in questo periodo e per i risultati che stanno ottenendo adesso che sono il frutto del loro lavoro intenso durante la settimana. Voglio poi accogliere on un abbraccio anche Claudio Carelli, che aveva vissuto con noi l’esperienza a Fregene e che adesso sarà una valida risorsa per continuare a reperire quei giovani di qualità che arricchiranno il progetto da qui in avanti. Pippo D’Andrea, ad esempio, è una sua intuizione e quindi sappiamo di essere in mani sicure. Un altro ringraziamento va ai tifosi e alla città di Fiuggi. Ci sono sempre stati vicino, in casa ed in trasferta e questo ci ha dato tanta forza per andare avanti. Sappiamo che c’è molta strada da percorrere e speriamo di renderli ancora orgogliosi di noi. Sul lato calcistico, invece, gli ultimi risultati positivi ci fanno capire come la squadra sia maturata e che può crescere ancora. Ai ragazzi ho detto di fare attenzione al girone di ritorno, perché di fatto è un altro campionato. E’ in questo momento della stagione che tutti daranno il massimo a caccia di conferme o nuove possibilità poi per l’estate e quindi ogni gara sarà ancora più complicata”.

A margine dell’intervista il direttore sportivo Manfra ha poi praticamente ufficializzato un nuovo acquisto: “Dopo un periodo di prova si aggregherà a noi (siamo in attesa di transfer ndr) Ibrahim Pape Diakite, attaccante classe ’95 che arriva dopo l’esperienza nella serie A gallese”.

(Il Faro on line)