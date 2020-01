Prendersi cura della propria pelle con i best-seller di FaceD

FaceD è un brand made in Italy che realizza prodotti per la cura della pelle, privi di siliconi, petrolati e parabeni, e che si avvale della tecnologia 3-LURONICS sfruttando 3 diversi pesi molecolari di acido ialuronico, per convogliare il suo intervento nei differenti livelli dell’epidermide. Scopriamo i suoi prodotti best-seller.

I sieri viso

Il Pure Plump HA4 Acide Hyaluronique è un siero idratante viso e collo ad effetto rassodante immediato, contenente acido ialuronico puro a 4 pesi molecolari. La pelle appare più compatta, sana e luminosa grazie all’ azione dell’acido ialuronico che ingloba e trattiene l’acqua moltiplicando le riserve idriche indispensabili all’ ottimale funzionamento dei processi metabolici cellulari. Si applicano alcune gocce la mattina e la sera sul viso deterso e asciutto, con movimenti circolari dal centro verso l’esterno del viso e dal basso verso l’alto sul collo. Il Pure Lift Elastina & Collagene (23, 90 euro) è un siero viso contenente elastina e collagene che migliorano l’elasticità cutanea e rassodano i tratti del viso, rendendo la pelle più tonica, compatta e dall’ aspetto più giovane. E’ presente inoltre il Collagene Marino che migliora la densità cutanea, aumentando il turgore cellulare e contrastando la comparsa di rughe.

Il Pure Peel Soluzione AHA (20 euro) è una soluzione peeling che affina la grana delle pelle rendendola più levigata ed uniforme, grazie alla presenza dell’acido glicolico, mandelico e tartarico che accelerano il rinnovamento cellulare, e permettono una maggiore efficacia dei trattamenti applicati successivamente. Il Siero Anti-Rughe Effetto Immediato minimizza le rughe, le imperfezioni ed i segni d’espressione, rendendo la pelle compatta, luminosa ed uniforme e preparandola per il trucco.

La crema viso

La Crema Rassodante Antinquinamento SPF15 (28,50 euro) idrata, rassoda la pelle, ed è arricchita con micro-proteine di semi di Moringa che rafforzano la barriera cutanea e la sua capacità protettiva contro gli agenti inquinanti.

I contorno occhi

La Crema contorno occhi anti-occhiaie (23,50 euro) ad azione immediata contro le occhiaie, dona uno sguardo luminoso e fresco grazie alla tecnologia 3-LURONICS con l’acido ialuronico a 3 pesi molecolari, e speciali peptidi che lavorano per ridurre le rughe d’espressione.

I Patch occhi anti borse azione immediata (15 euro) sgonfiano le borse ed illuminano lo sguardo con un’applicazione di 15 minuti, grazie alla presenza di estratti di tè verde, ginko biloba e aloe dalle proprietà decongestionanti ed idratanti.

Il contorno labbra

L’Anti-rughe Ad Azione Rapida per il Contorno Labbra (16,90 euro) è un trattamento ad azione filler ricco di acido ialuronico che riempie le rughe e le linee intorno alla zona, e penetrando, stimola la produzione di collagene migliorando la compattezza delle labbra.

Se volete provare alcuni di questi prodotti, ecco i link sui quali poterli reperire:













(Il Faro Online)