Il lungomare di Scauri cambia volto: ora sarà anche più accessibile per i diversamente abili

Minturno – Il lungomare di Scauri sta per cambiare volto. Lo scorso 2 gennaio, infatti, l’Ufficio lavori pubblici di Minturno, ha convocato la Cenacolo Consorzio Scarl di Aversa – la ditta che si è aggiudicata l’appalto – affinché si avvii formalmente per il restyling.

I lavori, finanziati, in parte, dalla Regione – attraverso il “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” – partiranno ufficialmente domani, 7 gennaio, e almeno stando alla volontà del Comune di Minturno, termineranno il prossimo giugno, ovvero in tempo per l’apertura della stagione balneare.

Ma quali saranno, nello specifico, i lavori che interesseranno il lungomare? Innanzitutto, Scauri vuole essere alla portata di tutti: saranno realizzate, infatti, 8 discese per i diversamente abili sui tratti di spiaggia libera – ovvero nella zona che va dal Wimpy bar al chiosco “L’ancoretta”-. Non solo: nei pressi del Parco Recillo sarà realizzata un’area fitness. Infine, in tutte le piazzette e le traverse che fanno parte del lungomare, vi saranno installati nuovi lampioni, per far sì che l’illuminazione pubblica sia più efficiente.

(Il Faro on line)