Karate & Relax, successo a Tarvisio con Benetello, Valdesi e Quintero

Udine – Quando entusiasmo, qualità, amicizia, spettacolo e karate si fondono in una magica atmosfera tipicamente invernale non si può non parlare che di Karate & Relax. L’evento festeggia a Tarvisio (Ud) la sua decima edizione ed è stato impreziosito dalla presenza dei migliori tecnici sul parterre internazionale.

I grandi nomi del Karate WKF si susseguono infatti nel condurre le lezioni di tecnica e tattica senza dimenticare simpatia e divertimento. Luca Valdesi, Damian Quintero e Gennaro Talarico ormai ospiti fissi si sono espressi al meglio nel kata e nel kumite.

Indimenticabili Stanislav Horuna e Ivan Leal che nel loro fraseggio hanno saputo dare spettacolo e motivare così gli stagisti che torneranno a casa tanta voglia di fare e soprattutto di fare meglio.

Dal 3 al 6 gennaio il tatami tarvisiano ha visto infatti il sopraggiungere di più di 300 appassionati karateka. Sono 200 gli stagisti effettivi provenienti da 10 nazioni che sono stati accompagnati dai rispettivi tecnici e preparatori per un totale di 60 club di karate iscritti.

L’alto livello tecnico garantito da uno staff plurimedagliato è infatti grande motivazione per la crescita personale di tutti coloro che stanno correndo verso il sogno olimpico: atleti ma soprattutto insegnanti tecnici, istruttori e maestri. Nutrita infine la presenza di specialisti della Youth League.

L’atmosfera informale, amichevole ma al contempo attenta e di alta qualità coinvolge da sempre anche le numerose società targate Friuli Venezia Giulia. Presente infatti il presidente regionale Fijlkam FVG Claudio Valentini ed ospite la vicepresidente regionale Piemonte Patrizia Giordanengo che hanno sottolineato quanto questo stage sia un fiore all’occhiello per la realtà friulana. Il sogno olimpico viene da Tarvisio arricchito dall’atmosfera di serenità, divertimento, amicizia e passione che caratterizza la famiglia del Karate & Relax.

Si riparte quindi con l’edizione estiva in Sicilia (Città del Mare) in programma dal 9 al 12 luglio. L’undicesima edizione, Karate & Relax 2021 a Tarvisio… è già prenotata! This is Karate we like!

(fonte: fijlkam.it/fvg)