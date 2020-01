La calza della Befana della Lega atterra nella Casa dell’Adolescente

Ostia – La calza della Befana della Lega atterra tra i bisognosi e i meno fortunati.

Dopo la raccolta per le CALZE DELLA BEFANA ieri, 5 gennaio, la Capogruppo Monica Picca, il coordinatore Lega X Municipio Massimiliano Mambor ed in rappresentanza del direttivo i membri Simona Poggiarelli, Sara Adriani, Valter Berruto e Fabrizio Gabelli hanno proceduto alla consegna delle stesse, prima presso la sede alla reppresentante del Comitato di Quartiere Nuova Ostia che si occuperà di distribuire secondo necessità le calze e poi recandosi in due strutture CASA FAMIGLIA, l’ ASSOCIAZIONE PICCOLI PASSI e la CASA DELL’ ADOLESCENTE GIOVANNI PAOLO I.

” Strutture fantastiche. Qui abbiamo conosciuto tanti giovani ospiti, ognuno con la sua storia ma con una cosa in comune lo splendido sorriso con cui ci hanno accolto. Questo è frutto dell’amorevole impegno dei responsabili di queste strutture, degli assistenti ed operatori tutti che fanno sentire questi bambini e ragazzi come in una grande ed accogliente famiglia. Siamo contenti come gruppo Lega Roma X Municipio di poter contribuire con un piccolo pensiero ad allietare la prossima giornata dell’Epifania. A tutti abbiamo fatto una promessa dopo il loro invito, quella di tornere, perché anche noi ci siamo sentiti come a casa ed in una casa se c’è bisogno si da tutti una mano.” Questo quanto dichiarato da Monica Picca e Massimiliano Mambor a nome di tutto il gruppo Lega Salvini Premier X Municipio