Tarquinia, per la Befana torna in piazza Matteotti “Giocattoli in Movimento”

Tarquinia – “Ottimo successo dell’iniziativa Giocattoli in Movimento organizzata a piazza Matteotti nel pomeriggio di sabato 4 gennaio. Un’iniziativa che intende far comprendere ai bambini l’importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal Movimento 5 Stelle di Tarquinia, che prosegue: “Sfortunatamente l’amministrazione comunale non sembra aver gradito l’evento, e dopo averci negato prima la sala Lawrence, e poi il suolo pubblico a piazza Cavour, ha pensato anche di mandarci la polizia municipale per farci sgomberare il piccolo tavolo di giocattoli che avevamo allestito a piazza Matteotti, nonostante fosse su suolo pubblico regolarmente in concessione alla vicina attività commerciale.

Fortunatamente siamo riusciti ugualmente a realizzare l’evento nel piccolo locale privato a nostra disposizione.

Per chi oggi non fosse riuscito a partecipare, abbiamo deciso di replicare l’iniziativa la mattina del 6 gennaio dalle ore 10,30 alle ore 12,30, sempre nel locale sito a piazza Matteotti n. 13, davanti al Comune. Vi aspettiamo!”.

