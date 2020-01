Acqua & Sapone Roma ci prende gusto, battuto anche Torino

Roma – Sei punti in sette giorni. Davanti a quasi 500 persone l’Acqua & Sapone ci prende gusto e batte anche la Barricalla Cus Torino per 3-1, mettendo punti in cascina per la seconda fase, ora sono 16 le lunghezze della squadra della Capitale a due giornate dal termine della prima fase.

Sicuramente il cambio in panchina ha sortito gli effetti sperati, in campo una squadra che ha cambiato passo, prima mentale e poi anche tattico. Una Roma che ha messo cuore, grinta, determinazione ma anche tanta convinzione, qualità mostrate per tutto l’arco della partita, le giallorosse hanno messo sotto Torino con una battuta aggressiva e una fase break importante.

Arciprete ha potuto variare in attacco sia in prima, sia in seconda linea (19 punti) bene tutti gli attaccanti, Quiligotti ha dato equilibrio e “raccattato” tanto in difesa. Le romane sono partite a mille con un primo set giocato in maniera perfetta e chiuso sul 25-13 in 21′. Poi un piccolo calo nel secondo con qualche errore di troppo (22-25), ma il capolavoro è stato nel terzo e quarto set con Roma che non ha permesso alla Barricalla di tornare sotto, sempre tenuta a distanza.

L’effetto Cavaioli si fa sentire, l’analisi del tecnico romano. “Mi auguro di aver dato un bel contributo, la squadra è serena e si esprime bene. Il nostro obiettivo era trasmettere consapevolezza perchè siamo una formazione che se la può giocare con tutti, era impensabile subire tanti 3-0. Torino sbaglia poco, dovevamo avere pazienza e battere bene. Ho visto tanta gente tifare, in tribuna tanti amici e genitori. Dobbiamo fare più punti possibili e lavorare in maniera feroce”.

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Barricalla Cus Torino 3-1

(25-13 22-25 25-18 25-20)

Acqua & Sapone Roma Volley Club: Balboni 2, Pietrelli 16, Cecconello 16, Tosi 10, Arciprete 19, Mastrodicasa 9, Quiligotti (L), Liguori, De Luca Bossa. Non entrate: Pizzolato, Bucci (L), Varani. All. Cavaioli.

Barricalla Cus Torino: Lotti 10, Gobbo 2, Vokshi 24, Michieletto 7, Mabilo 7, Rimoldi 2, Gamba (L), Camperi 1, Fantini, Cometti, Severin, Bisio. All. Chiappafreddo.

Arbitri: Giorgianni, Bellini.

(Il Faro on line)(foto@paganotti)