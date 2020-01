Ardea – Il 3 gennaio si è svolta la pulizia della spiaggia di Tor San Lorenzo, nei pressi del Lungomare dei Troiani. L’iniziativa è stata portata avanti da due professoresse della Scuola Media Statale Virgilio di Ardea, che grazie all’aiuto degli alunni della prima B e al sostegno delle loro mamme, sono riuscite, tramite un lavoro di squadra, a liberare la spiaggia dai rifiuti.

“L’idea di questa iniziativa è venuta dopo una semplice passeggiata in spiaggia – raccontano le Professoresse Federica Sacchetti e Roberta Galmacci – dopo aver visto la spazzatura presente sulla spiaggia abbiamo deciso di inviare un messaggio su Facebook per trovare volontari per ripulire lo scempio”.

È proprio tramite il Social Network, infatti, che l’invito è stato divulgato e al quale hanno risposto alcuni ragazzi della scuola media e le loro mamme.

Non ha tardato ad arrivare il consenso del Preside della Scuola Media Virgilio – Carlo Eufemi – ex Sindaco del Comune di Ardea, da sempre sensibile riguardo il tema dell’ambiente e in particolare, della pulitura del lungomare (leggi qui).

Oltre alla presenza in spiaggia di carcasse di animali, plastica, lattine, bottiglie di vetro e rifiuti vari, più seria la situazione nei tratti di arenile situati in prossimità dei fossi che sfociano a mare. Infatti i lavori di bonifica sono necessari ai fini della manutenzione dei canali del territorio, ma allo stesso tempo i residui materiali derivanti dai lavori stessi rischiano di essere trasportati a mare, soprattutto quando si verificano forti piogge, contribuendo così alla formazione di detriti sulle spiagge del litorale, problema affrontato in passato da questa redazione (leggi qui).

Attrezzatura come guanti e buste di raccolta rifiuti sono state fornite dal Dr. Andrea Serpieri, Responsabile della ditta L’Igiene Urbana, azienda che si occupa dello smaltimento dei rifiuti per il Comune di Ardea.

I ragazzi e le loro mamme hanno partecipato alla giornata con entusiasmo e consapevolezza. “Abbiamo intenzione di continuare e di coinvolgere più persone”; questo l’auspicio delle Professoresse promotrici della lodevole iniziativa.

(Il Faro online)