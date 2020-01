Fiumicino, Calabretta e Coronas: “Serve più sicurezza sul corridoio C5”

Fiumicino – “Il corridoio C5 è un’arteria importante, ma i cittadini devono poterlo percorrere in sicurezza. Nel punto in cui le auto s’immettono sul C5 da viale di Traiano da un lato e da via Portuense dall’altro, infatti, la segnaletica è scarsamente visibile a causa della vegetazione che la circonda e della scarsa illuminazione: quella che c’è sulla pista ciclabile, sulla destra, non è assolutamente sufficiente”, si legge in una nota diffusa da Marco Calabretta (attivista popolare di Forza Italia Fiumicino) e Alessio Coronas (capogruppo di Forza Italia Fiumicino).

“Presenteremo dunque un’interrogazione all’assessorato di competenza per chiedere maggiore chiarezza e sicurezza sul corridoio C5, aperto venti giorni fa e fondamentale per la viabilità del territorio: i cittadini devono poter circolare senza rischi”, concludono.

(Il Faro online)