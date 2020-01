Fondi, la provincia finanzia i lavori di potenziamento della segnaletica stradale di Via Rene

Fondi – La provincia di Latina finanzia i lavori di potenziamento della segnaletica stradale di via Rene. A renderlo noto è il vicepresidente provinciale, Vincenzo Carnevale, che, ha fatto sapere: “La vicinanza tra l’ente Provincia e le esigenze dei cittadini passa attraverso il dialogo. È quello che è successo in occasione della richiesta per la messa in sicurezza del tratto stradale, provinciale, che attraversa l’edificio scolastico di via Rene, tra Fondi e Monte San Biagio, dove insistono anche molte abitazioni.”

Dopo aver proceduto con i normali controlli di rito, infatti, la provincia si è impegnata in una serie di lavori finanziati dall’ente, che interesseranno appunto il tratto stesso e che riguarderanno, in particolare, il potenziamento della segnaletica stradale esistente, verticale ed orizzontale, tra il km 3+020 e il km 4+220, e la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato al km 3+770.

“Quando nei giorni scorsi parlavo del nostro impegno, quello dell’amministrazione provinciale – dichiara Vincenzo Carnevale -, nei confronti del territorio e dei cittadini, evidenziavo proprio questa necessità e cioè quella di ristabilire un dialogo diretto e concreto che faccia capire che l’ente non è quella scatola vuota che vogliono far apparire dopo la legge spazza province, ma una macchina amministrativa, purtroppo depotenziata, questo si, ma che ha ancora molte possibilità di intervenire nella concretezza delle esigenze, anche quotidiane.

Questa della messa in sicurezza del tratto fondando – prosegue Carnevale – è solo una delle azioni che mi rendono particolarmente fiero di far parte di questo ente. Inoltre, questo provvedimento, evidenzia anche e soprattutto l’importanza del dialogo con i cittadini, i residenti, con le persone insomma, che abitano e vivono questo bellissimo territorio. Un dialogo che da sempre cerco di portare avanti, giorno dopo giorno, anche stimolando il confronto e alimentando interrogativi che possono essere spesso tramutati in buoni propositi per il futuro.

Ringrazio il settore Viabilità e Trasporti della Provincia, per la celerità dell’azione. Siamo riusciti a determinare la copertura finanziaria e a poter dare il via ai lavori da qui a pochi giorni.

Colgo, infine, l’occasione per informare che la Provincia ha dato via alle operazioni di gara per la messa in sicurezza della strada provinciale Selvavetere, sulla quale transitano ogni giorno migliaia di mezzi tra cui quelli pesanti diretti al MOF. Si tratta di un intervento importante anticipato da una verifica strutturale su alcuni tratti dove si sta aspettando l’ esito degli stessi.”

(Il Faro on line)