Lotteria Italia: il 67% delle vincite in Lazio, Piemonte e Friuli

Roma – Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lazio. E’ questo il podio delle regioni che ieri sera hanno primeggiato alla Lotteria Italia. In Piemonte infatti è andato a finire il primo premio da 5 milioni di euro, precisamente a Torino, cifra che, insieme ad altri premi di seconda e terza categoria, ha fatto schizzare la regione a vincite complessive per 5.480.000 euro.

Al secondo posto il Friuli Venezia Giulia, dove però hanno pesato molto i 2,5 milioni di euro del premio di prima categoria vinti a Gonars, in provincia di Udine. Altri 180mila euro sono stati vinti nelle restanti province. Sul terzo gradino del podio è salito il Lazio, con 2.660.000 euro vinti complessivamente.

Anche qui però pesa il premio di prima categoria da 1,5 milioni di euro vinto a Roma. Sopra il milione di euro di vincite anche la Toscana, dove però solo 1 milione è stato vinto a Lucca e la Lombardia, dove è andato a finire anche il premio da 500mila euro. E’ andata molto bene invece, pur non avendo vincite di prima categoria, anche in Emilia Romagna, con 780mila euro vinti, in Campania (580mila euro) ed in Veneto (340mila).

La dea bendata invece quest’anno non ha “visitato” né la Sardegna né il Molise, dove non sono infatti stati centrati premi. In totale i premi distribuiti sono stati 16,1 milioni di euro, dei quali 20mila euro sono stati centrati online. Ecco l’elenco completo delle regioni con il totale delle vincite (leggi qui)

(Il Faro online)