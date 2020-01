Previsioni Meteo Italia

Anticiclone ancora protagonista ma con locali insidie. A parte qualche locale disturbo nessuna variazione attesa nel medio termine.

METEO SETTIMANA IN ITALIA – Pressione in aumento sul Mediterraneo dopo il passaggio dell’impulso di aria fredda dell’Epifania. Le condizioni meteo di conseguenza si presenteranno stabili e soleggiate su gran parte delle nostre regioni, eccetto per le zone soggette alle nebbie o nubi basse. Questa situazione, causata da un vortice polare piuttosto intenso, mantiene lontane le perturbazioni che scorrono alle latitudini settentrionali.

7-8 GENNAIO, BLANDA PERTURBAZIONE – C’è però da segnalare che delle infiltrazioni di aria umida riusciranno a penetrare nel dominio anticiclonico portando delle fasi meteo a tratti variabili. In particolareun modesto sistema nuvoloso tra il 7 e l’8 gennaio attraverserà la Penisola portando degli annuvolamenti su alto Tirreno, Sardegna e Sicilia con qualche fenomeno.

INVERNO RIMANE LONTANO – L’alta pressione sarà ancora protagonista nei giorni a seguire non solo in Italia ma anche su diverse Nazioni dove l’inverno continuerà a rimanere lontano. Il contesto anticiclonico porterà dunque una prevalente stabilità atmosferica eccetto per un po’ di variabilità a causa di infiltrazioni di aria umida che riusciranno a raggiungere il Mediterraneo e nostri settori occidentali. Le temperature aumenteranno di qualche grado dopo il calo precedente portandosi su valori sopra le medie tipiche del periodo.

Temperature previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Precipitazioni previste nei prossimi giorni. Ecco i dettagli grafici.

Segui in diretta l’evoluzione consultando la nostra sezione SATELLITI.

Per la tendenza meteo consulta le nostre previsioni a medio e lungo periodo.

Per conoscere nel dettaglio lo stato dei mari e dei venti clicca qui.

Previsioni Meteo Lazio

Bel tempo, clima freddo al mattino con gelate diffuse, anche in pianura

MARTEDI’: Avvio di giornata ben soleggiato su Umbria e Lazio, salvo qualche nube in più sulla Toscana occidentale e nord-occidentale in ulteriore incremento durante il pomeriggio su Elba, Golfo di Follonica e Maremma ( qualche pioviggine serale non esclusa tra Metallifere, Follonica e sopratutto Elba); altrove i cieli si mantengono sereni o velati; aumentano temporaneamente le velature . Temperature in ulteriore calo nei valori minimi, con diffuse gelate anche in pianura, stabili nei valori massimi. Venti deboli, di direzione variabile. Mari calmi sotto costa, localmente mossi i bacini meridionali laziali al largo.

Commento del previsore lazio

La nuova settimana trascorrerà in compagnia del bel tempo, da segnalare diffuse gelate diffuse al mattino del 7 Gennaio sulle pianure interne; nubi in transito invece sulla Toscana occidentale. Prosegue perciò incontrastato il dominio dell’alta pressione che ingloba gran parte dell’Europa, possibilità per un cambiamento di circolazione solo da metà mese.