Ostia, riscaldamento guasto: la scuola dopo le feste chiude altri tre giorni

Ostia – Finiscono le feste natalizie ma per i ragazzi della scuola media “Stella Polare” le lezioni non riprenderanno prima di lunedì 13 gennaio. Se tutto va bene.

Colpa del riscaldamento guasto se le “vacanze” si prolungheranno di quasi una settimana per gli alunni della scuola media “Stella Polare“ di via del Mar dei Caraibi 32. A comunicarlo ufficialmente è la dirigente scolastica Lucia Carletti con una circolare datata oggi, martedì 7 gennaio, indirizzata ai genitori degli studenti. “Viste le temperature rigide presenti all’interno dell’edificio scolastico – scrive la preside – e considerato che l’impianto di riscaldamento sie nei giorni precedenti che in data odierna non ha mai funzionato provocando nelle aule e negli spazi comuni temperature insostenibili” la scuola deve restare chiusa fino a che il guasto non sarà riparato.

E la data di lunedì 13 gennaio come ripresa delle lezioni è puramente teorica e ottimistica poichè, prosegue la preside, “la ditta preposta alla manutenzione dell’impianto di riscaldamento, la CPL Concordia, non ha comunicato alcunchè inerente al prolungarsi del disservizio“.

“E’ allucinante – osserva un genitore – Per riparare il danno hanno avuto tutto il periodo delle vacanze natalizie in cui la scuola è stata chiusa e solo ora ci si accorge che non è successo niente? Ci chiediamo dove siano le amministrazioni e cosa intendano fare“.