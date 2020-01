Ostiamare, biancoviola corsari a Latina, espugnato il Francioni

Latina – I ragazzi di Raffaele Scudieri si regalano, al termine di una vera e propria battaglia e con un carattere pazzesco, un successo importantissimo al “Francioni” contro il Latina nella gara inaugurale dell’anno e del girone di ritorno della Serie D. Sotto nel punteggio i lidensi recuperano con un Mastropietro protagonista di una gara super, e poi sorpassano i pontini grazie alla zampata della Pantera De Sousa, sempre con il numero 7 dell’ Ostia a creare le premesse del gol vittoria.

Primi minuti del Latina, con Cunzi che mette alto di testa, e Cardella (ex Ostiamare) che prova a sorprendere su punizione un attento Giannini. La risposta dell Ostiamare è immediata. Lazzeri scarica per De Sousa che, con un rasoterra, da fuori area, manda a lato di poco. Poi ancora Ostia pericolosa: dapprima ci prova Cabella, conclusione respinta, poi doppia respinta della difesa del Latina sui tentativi di De Sousa.

Al 23′ è il Latina a trovare il vantaggio. Cross di Esposito, Cardella fa da torre per Cunzi che va a staccare con Cerroni a contrasto e sfortunato nella deviazione, fatale per Giannini. 1 a 0 per la squadra di Agenore Maurizi e Ostiamare costretta a rincorrere.

5 minuti e l’Ostiamare pareggia, dimostrando grande carattere. Una disattenzione di Cazè e un Mastropietro sempre pronto ad avventarsi come un falco portano i lidensi sul pari. Il gol arriva con la sassata del numero 7 che lascia di stucco Alonzi. Poco dopo grande chance per il Latina, ma la mezza rovesciata di Cunzi viene parata da Giannini con un intervento prodigioso. Una parata salva risultato e all’intervallo è 1 a 1.

Si riparte dopo l’intervallo e al 21′ è l’Ostiamare ad avere una grande occasione. Un retropassaggio sbagliato del Latina diventa preda di Tortolano, rialzatosi da terra dopo un contrasto subito. Il numero 10 biancoviola, però, ancora un po’ frastornato, non è preciso nel pallonetto su Alonzi decentrandosi troppo. L’azione prosegue e porta al tiro De Sousa, parato a terra sempre da Alonzi.

Al 31′, però, la rete arriva. Ed è quella da tre punti. Cross di Pompei (nell’ennesima sgroppata sulla sua corsia), Mastropietro si avventa sula sfera, anticipando con il tocco, il portiere in uscita. De Sousa, poi, con la zampata della Pantera, mette dentro per il 2 a 1 dell’Ostiamare. Settima firma stagionale del bomber biancoviola, alla prima stagione a Ostia.

Forcing finale del Latina. Galasso impegna Giannini, poi la squadra di casa chiede il penalty per il contatto Cerroni-Cunzi. Sul ribaltamento di fronte invece occasionissima per il tris lidense. Cross preciso dello scatenato Mastropietro, Ferrari anticipa Alonzi ma non inquadra lo specchio, poi l’azione sfuma.

Al fischio finale è gioia per l’Ostiamare. Espugnata Latina, grande vittoria.

(Riccardo Troiani – Ufficio Stampa Ostiamare Lidocalcio)

(Il Faro on line)(foto@ClaudioSpadolini)