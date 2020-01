Roma, incendio in un appartamento: muore una donna

Roma – Incendio in un appartamento di un palazzo in via Civitacampomarano, in zona Case Rosse, a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi automezzi.

L’incendio è avvenuta al terzo piano. A quanto si apprende dagli stessi vigili del fuoco, durante le operazioni di soccorso una donna è stata trovata ormai senza vita. La vittima è un’anziana di 80 anni.

(Il Faro online)