Scarrabili a Fiumicino, Severini: “L’Amministrazione vuole cittadini modello ma non sa dare il buon esempio”

Fiumicino – “Se il buongiorno si vede dal mattino, questo 2020 non promette affatto bene. Le date degli scarrabili, precedentemente comunicate e diffuse, sono state modificate a sorpresa, senza dare il tempo ai cittadini di organizzarsi e di regolarsi di conseguenza”, si legge in una nota diffusa da Roberto Severini, capogruppo di Crescere Insieme.

“Questa mattina, infatti, i cittadini di Aranova si sono trovati, a sorpresa, gli scarrabili: peccato però che la data prevista fosse domani, l’8 gennaio, e non oggi. Come farà – prosegue Severini – chi si era organizzato per domani? Dovrà aspettare fino al 25 gennaio (prima data utile, secondo il nuovo calendario)? Ma che modo di fare è questo? L’Amministrazione pretende “cittadini modello” ma non è in grado di dare il buon esempio. Presenterò un’interrogazione per chiedere chi abbia curato questa comunicazione, dal momento che sono in ballo soldi pubblici che non possono essere assolutamente sprecati”, conclude.

