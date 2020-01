Spiaggia degli sposi a Ostia, Masi: “Il M5S è fuori dalla realtà”

Ostia – “Il M5S ha voluto creare la spiaggia degli sposi davanti all’ex Colonia Vittorio Emanuele III a Ostia senza provvedere a riqualificare la zona intorno e senza muovere un passo per far sì che finalmente sia sgomberata”, si legge in una nota diffusa da Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Ancora l’Amministrazione è in alto mare nel trovare soluzioni alternative per chi vive all’interno della struttura e ripristinare così legalità all’interno della colonia, però i grillini si sono accorti che organizzare matrimoni in spiaggia è un ulteriore onere e ha costi più elevati. Come sempre – continua Masi – ci rimettono i cittadini e tra bivacchi e ubriachi intorno, in una condizione che di certo non sembra quella ideale, le persone che vorranno sposarsi dovranno pagare non più 150euro, ma più del doppio, fino ad arrivare a 400euro, i non residenti poi dovranno sborsare fino a 800 euro, un totale disincentivo a scegliere come location il mare di Roma”, conclude.

(Il Faro online)