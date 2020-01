Acqua torbida a Minturno, Fratelli d’Italia attacca: “Il Sindaco si dia una mossa per risolvere la situazione”

Minturno – “Passato il santo, passata la festa” si potrebbe sintetizzare così il pensiero della sezione minturnese di Fratelli d’Italia. “Dopo il capodanno in piazza Rotelli e i vari eventi organizzati per le festività natalizie, sarebbe ora di ritornare a parlare di ciò che realmente interessa ai nostri concittadini come ad esempio la questione Acqualatina.

Il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, infatti, durante la riunione dell’ato 4 ha espresso voto favorevole all’aumento delle bollette. Ora, noi saremmo curiosi di sapere le ragioni di fondo che hanno portato a questa decisione – commentano i dirigenti Messore e Smith-, altresì sarebbe interessante sapere se il Sindaco e l’amministrazione comunale intendano rivalersi nei confronti di un gestore che, di fatto, è inadempiente su tutta la linea, magari aderendo alla Class action promossa dallo studio Legale Moccia-Lombardi (leggi qui).”

E ancora: “Vorremmo sapere -prosegue il dirigente Livio Pentimalli– se la trasformazione del nostro PPI in un PAT sia solo un cambio di denominazione o rappresenti un depauperamento dei servizi sanitari per i cittadini minturnesi, considerando che le notizie pervenute da Gaeta nei primi giorni dell’anno non sono affatto rassicuranti.

Ultime riflessioni, ma non per ordine di importanza, riguardo alla schiuma in mare, a parte la boutade della sperimentazione dell’ulva lactuca, il Comune come intende risolvere questo grave problema che rischia di pregiudicare la prossima stagione turistica? Come Fratelli d’Italia, ce lo siamo chiesti già a Novembre, durante il convegno da noi organizzato a Scauri (peraltro poco attenzionato dai media e dalla politica), al quale presero parte i parlamentari Calandrini e Procaccini, che si dissero ben disposti a collaborare con l’amministrazione per trovare una soluzione.”

Poi, da Fratelli d’Italia concludono facendo il punto sulla disastrosa situazione in cui versa la viabilità minturnese e sollecitano il Sindaco: “d’accordo che alcune tratte non sono di competenza comunale, ma se all’amministrazione interessa la salute e l’incolumità dei cittadini, ci si dia da fare nelle sedi opportune affinché le nostre strade tornino finalmente percorribili e sicure.”

(Il Faro on line)