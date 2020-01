Caos rifiuti a Roma, De Vecchis interroga il Governo sulla discarica a Monte Carnevale

Roma – “Ho presentato un’interrogazione ai ministri Costa e Speranza perché chiariscano urgentemente le intenzioni del governo riguardo l’apertura della discarica di Monte Carnevale, ennesima scelta scellerata della sindaca Raggi”.

Così il senatore della Lega William De Vecchis, presidente pro tempore della commissione Lavoro a Palazzo Madama. Che prosegue: “L’infelice indicazione dell’amministrazione comunale non solo non tiene in considerazione le esigenze di un territorio già provato, ma dimentica i vincoli aeroportuali a cui il quadrante è soggetto: anziché costruire nuove discariche a caso, la sindaca pensi a realizzare un piano rifiuti efficace e funzionale, con capacità e competenza, senza scaricare sugli incolpevoli cittadini il peso del suo pressapochismo”.

(Il Faro online)