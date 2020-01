La Befana dell’Associazione Crescere Insieme regala 300 calze ai bambini del territorio

Fiumicino – Successo di pubblico per la festa della Befana di Aranova, giunta all’undicesima edizione e organizzata, anche quest’anno, dall’Associazione “Crescere Insieme”. Nel pomeriggio del 6 gennaio, in tanti, grandi e piccini, hanno affollato la palestra della scuola primaria di via Michele Rosi per salutare la simpatica vecchietta che ha distribuito ai bimbi presenti dolci e caramelle.

Circa trecento, in tutto, le calze regalate. Momento di svago anche per gli adulti, che hanno brindato insieme al nuovo anno e parlato del territorio con il consigliere comunale Roberto Severini, in prima linea nell’amministrazione comunale in difesa del nord del Comune di Fiumicino.

“Ringrazio i partecipanti di questa iniziativa: bambini, adulti, nonni e tutti i presenti – ha dichiarato a margine della manifestazione Alessandro Cammino, presidente dell’Associazione ‘Crescere Insieme’ -, che hanno voluto condividere con noi questo momento di festa. Un enorme grazie va anche al direttivo e agli sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile la realizzazione dell’evento”.

Una festa che non ha dimenticato i meno fortunati. La Befana di “Crescere Insieme”, infatti, ha poi fatto tappa al pronto soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro e alla casa famiglia “Piccole Ancelle del Sacro Cuore” di Passoscuro, regalando calze, sorrisi e momenti di svago.

(Il Faro online)