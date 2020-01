Natale d’Amore a Pomezia e Torvaianica, il Sindaco: “Una grande soddisfazione”

Pomezia – Un Natale d’Amore di grande successo quello appena concluso a Pomezia e Torvaianica. Un mese ricco di eventi e appuntamenti che hanno riempito le giornate di festa di grandi e piccoli: concerti, spettacoli, mercatini, attività per bambini, feste nei quartieri, visite guidate speciali al Museo Lavinium, laboratori didattici al Museo Città di Pomezia – Laboratorio del Novecento, il grande Capodanno in piazza Indipendenza e il 6 gennaio con le Befane sul mare e in Città.

“Anche quest’anno il Natale ci ha dato grandi soddisfazioni – commenta la vicesindaco Simona Morcellini – Dopo il Natale di Luce dello scorso anno, il Natale d’Amore appena concluso ha illuminato le piazze, le strade e i giardini di Pomezia e Torvaianica, con una grande partecipazione della cittadinanza. Voglio ringraziare tutte le associazioni del territorio e i Comitati di Quartiere che, con sincero spirito di collaborazione, hanno contribuito alla programmazione dei festeggiamenti diventando parte attiva di un Natale ricco di condivisione e partecipazione”.

“Voglio ringraziare gli uffici comunali, le forze dell’ordine e tutti i collaboratori che hanno contribuito all’organizzazione degli eventi natalizi – aggiunge il sindaco Adriano Zuccalà – Un ringraziamento particolare alla Pro Loco Torvaianica per l’impegno nella gestione delle luminarie e il grande lavoro di raccordo fatto con i commercianti che hanno scelto di contribuire agli allestimenti luminosi in Città. Infine un grazie speciale a SLAMP, azienda che opera in tutto il mondo, con cui siamo orgogliosi di aver collaborato nella creazione e realizzazione degli alberi di Natale di piazza Indipendenza e piazza Ungheria”.

(Il Faro online)