Ostia, la Lega: “Scuole abbandonate al gelo e al degrado”

Ostia – A pochi giorni dall’Open Day della Scuola, alcune scuole del X Municipio, che non godono delle migliori condizioni, rischiano di essere escluse dalla scelta degli istituti di formazione di cui i genitori possono avvalersi per quest’anno scolastico.

E’ la Lega ad intervenire sul problema, sollevando una mozione sulla condizione di degrado e abbandono in cui versa in modo particolare l’esterno la Scuola Tor San Michele, per cui già la scorsa estate si richiedeva con urgenza la bonifica ed il ripristino del decoro. Tale condizione, è allo stato attuale ulteriormente peggiorata, e si insiste su un intervento, proprio in ragione del vicino Open Day della Scuola, che si svolgerà il 14 gennaio prossimo.

Dall’ultima segnalazione del 24 luglio 2019, dichiara Monica Picca Capogruppo della Lega del X Municipio, un recente sopralluogo ha evidenziato ancora la presenza nell’area di roulotte senza ruote, rifugio di senzatetto e di una gran quantità di rifiuti. L’area poco sorvegliata è inoltre pericolosa per i cittadini, in particolare gli alunni che la frequentano.

“Di fatto il Movimento 5 Stelle non intervenendo presso le Autorità preposte, non sta tenendo fede a quella che era stata paventata come Amministrazione attenta al ripristino della legalità, in un quadrante di territorio già abbandonato a se stesso. Il 14 gennaio ci sarà l’Open Day della Scuola in oggetto, pertanto sarebbe opportuno presentarla in modo adeguato ai futuri utenti. Il rischio è diversamente, che la zona già degradata, a causa dell’assenza di una giusta politica di riqualificazione, senza una viva frequentazione degli studenti, venga del tutto abbandonata”, aggiungono la Capogruppo Monica Picca e il consigliere Luca Mantuano.”

Mentre la scuola media Mar dei Caraibi estata costretta alla chiusura fino a lunedi 13 gennaio per l’assenza di riscaldamento, i piccoli della contigua materna sono costretti a stare al freddo. Il personale insegnante non eestato autorizzato alla sospensione delle attività e j genitori sono infuriati. Nasini gelati, labbra violacee e brividi di freddo pur di nascondere un disservizio vergognoso.