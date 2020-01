Ostia, rapina alle Poste: secondo colpo in un mese

Ostia – Rapina all’Ufficio postale di via del Sommergibile nel primo pomeriggio di oggi.

E’ il secondo a distanza di poco tempo. Meno di un mese fa lo stesso ufficio ha subito un’altra rapina ed oggi è stato ancora preso di mira, poco prima delle 15, nonostante sia stata collocata una guardia all’ingresso.

Intervenute sul posto Polizia ed un’ambulanza, ma non sembra ci siano stati feriti fortunatamente.

Aumenta la preoccupazione nei residenti dopo la rapina a mano armata di oggi, che si domandano anche il perché quell’ufficio così come anche quello di Via Spartivento, non siano ancora provvisti di un vetro blindato.