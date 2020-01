Ostia, Vocaturo lancia l’allarme: “Alla scuola I Pirati del Mar Rosso l’agonia continua!”

Ostia X Municipio – “Gia’ a novembre 2019 nella classe della scuola entrava acqua da una finestra e la cosa era stata segnalata già dall’anno precedente ma nessuno era mai intervenuto. Bambini lasciati sotto l’acqua, giardino nel degrado, canna fumaria della caldaia pericolante da 3 anni e dopo la denuncia ai giornali e sui social, come per magia il Comune interviene ma solo per riparare una finestra rotta da due anni, il resto rimane nell’abbandono”.

Così in una nota Flavio Vocaturo del Partito Democratico, che lancia l’allarme sullo stato della scuola “I Pirati del Mar Rosso” e prosegue: “A metà dicembre cade la canna fumaria e per fortuna cade su un muretto e non sul tetto della scuola con all’interno i bambini; intervengono i vigili urbani e la canna fumaria viene abbattuta e ovviamente i riscaldamenti spenti!

Gennaio 2020, nessun lavoro è stato fatto durante le vacanze, nessuno si è posto il problema e i bambini sono senza riscaldamenti, lasciati al freddo polare di questi giorni.

Il comune risponde alla richiesta delle mamme dicendo che mancano le autorizzazioni per iniziare i lavori. L’ufficio scuole del X Municipio “a guida 5 stelle come il Comune” gli consiglia di farsi sentire altrimenti non li ascolta nessuno.

Ora è evidente l’incapacità e la superficialità dell’Amministrazione attuale ma tutto questo non lo possono pagare i bambini, che per Costituzione Italiana hanno il diritto alla scuola. Oltre l’immediato intervento per la sistemazione del plesso scolastico, l’Amministrazione dovrebbe chiedere scusa ai genitori dei bambini i quali tutto si aspettavano tranne che i figli venissero trascurati”.