Rugby, domenica torna il campionato di C1, l’Anzio farà visita al Montevirginio

Anzio – Dopo la sosta per le festività natalizie, riprende il campionato nazionale di serie C1 con la quarta giornata di ritorno della prima fase.

Il Rugby Anzio Club, attualmente terzo in classifica ma con una partita da recuperare, andrà a far visita al Montevirginio, che all’andata riuscì a vincere proprio sul campo dei biancazzurri. Gli altri incontri vedranno il Frascati Union ospitare il Colleferro e il Latina ricevere il Civita Castellana. La situazione in classifica attualmente vede Union in testa a 22 punti, Latina a 20, Anzio a 19, Colleferro a 17, Montevirginio a 15 e Civita Castellana a 9. Union e Anzio dovranno recuperare un match, quello del 22 dicembre rinviato a causa del forte vento. Ricordiamo che le prime tre classificate del girone accederanno ai play off per la promozione in serie B, le altre alla poule salvezza per la permanenza in C1.

Riprende l’attività anche del settore giovanile, con l’Under 18 che domenica alle 12 sul campo di Via Ardea inizierà la seconda fase ospitando le Fiamme Oro. Riparte anche l’Under 12, che alle 9 sempre di domenica sarà impegnata in un concentramento regionale.

Per chiudere, due iniziative societarie per il nuovo anno. La prima è riservata al settore giovanile, e propone a chi è interessato a cimentarsi nel rugby una settimana di prova gratuita dalle categorie Under 6 all’Under 18, con la possibilità di usufruire successivamente dello sconto del 30 per cento sulla quota di iscrizione. Per informazioni ci si può rivolgere alla segreteria (sul campo di Via Ardea, ad Anzio) tutti i martedì, giovedì e venerdì dalle 17 in poi.

L’altra è la “marcia di avvicinamento” al 15° anniversario della fondazione della Rac. Dall’8 gennaio al 25 marzo, su tutti i social network della Rugby Anzio Club ogni mercoledì alle 20,30 saranno pubblicate 4 foto selezionate dagli archivi storici che ripercorreranno i primi 15 anni di storia del sodalizio anziate. Seguitele con l’hashtag #rachistory.

