Biblioteca di Latina, lavori sospesi per il rinvenimento di un cavidotto Enel

Latina – Il rinvenimento imprevisto di un cavidotto Enel posto ad una profondità che interferisce con le lavorazioni ha causato la sospensione dei lavori di ristrutturazione della biblioteca comunale “Aldo Manuzio”. I lavori sono stati sospesi il 2 dicembre scorso e sono tuttora fermi. Il cavidotto interrato ha impedito il normale svolgimento dei lavori per evidenti ragioni di sicurezza.

Tutto ciò è avvenuto nell’area di cantiere interessata dai lavori di realizzazione del portico in carpenteria metallica e della copertura in vetro. Nella zona interna della biblioteca, invece, i lavori nel loro complesso sono in gran parte ultimati, in linea con il cronoprogramma stabilito.

“L’inizio dei lavori – spiega l’Assessore Emilio Ranieri – è datato 25 settembre 2019, con una durata di 120 giorni, più ulteriori 30 giorni per il facchinaggio di libri, mobili, arredi. Di fronte a questo imprevisto della presenza di cavi elettrici, è stata predisposta una perizia di variante, che è in fase di definizione e che tra l’altro prevederà anche la realizzazione della sala presentazione libri con ingresso dal lato di Piazza del Popolo. Quindi un’ulteriore miglioria che si aggiunge al progetto originale e che ci consentirà di riconsegnare alla cittadinanza una biblioteca rinnovata al 100%”.

Ad oggi si prevede una conclusione dei lavori entro la fine del mese di aprile, quindi seguiranno le attività di collaudo.

“Per ridurre al minimo i disagi dei tanti studenti che solitamente frequentano la biblioteca e che ancora non hanno potuto farvi rientro – conclude Ranieri – abbiamo già preso contatti con l’università per chiedere di mettere a disposizione ulteriori aule studio ai ragazzi, soprattutto in questo periodo di sessione di esami”.