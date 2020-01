Brexit, il Regno Unito dice addio all’Erasmus

Londra - Il Regno Unito dice addio all'Erasmus+, il famoso programma di scambio tra università europee istituito nel 1987. Mentre i dibattiti sulle modalità della Brexit sono ripresi questa settimana a Westminster, l'account Twitter della Camera dei Comuni ha postato in serata un voto riguardante il celebre programma europeo che ha consentito a decine di migliaia di studenti britannici di studiare nell'Ue e viceversa.

Il tweet indica che la maggioranza di Boris Johnson, con 344 voti favorevoli e 254 voti contrari, ha respinto la "New Clause 10" inserita nel controverso accordo sulla Brexit. Il testo avrebbe obbligato il governo britannico a negoziare con l'Unione europea per poter continuare a partecipare pienamente al programma Erasmus+ anche dopo il 2020, quando Londra uscirà dall’Ue.

MPs have voted against New Clause 10 being read a second time, by 344 votes to 254.

This new clause would have required the Government to seek to negotiate continuing full membership of the EU’s Erasmus+ education and youth programme.

— UK House of Commons (@HouseofCommons) January 8, 2020