Formia sgomenta: anziano uccide 2 parenti e poi si suicida

Formia – La comunità di Formia è sgomenta. Intorno alle 18, infatti, è stata scoperta una tragedia familiare, che si è consumata in pieno centro – nei pressi di piazza Mattej-.

A morire, sotto i colpi di una pistola, è stata una coppia di anziani – 67 anni lei e 70 lui -, entrambi insegnanti e molto conosciuti in città. A sparare, invece, secondo le prime indiscrezioni, per una lite dovuta all’eredità – tesi per il momento non ancora confermata – sarebbe stato il cugino di lei, di 64 anni, che, poi, con la stessa pistola si sarebbe anche tolto la vita.

Da quanto emerso fino ad ora, pare che l’omicidio e il suicidio siano avvenuti in due momenti separati della stessa giornata: i due coniugi – Fausta Forcina e Giuseppe Gionta – avrebbero perso la vita nel primo pomeriggio, mentre, il suicidio sarebbe avvenuto poco prima delle 18.

A scoprire la tragedia, sarebbe stata una vicina di casa – i tre abitavamo nello stesso palazzo -, che avrebbe trovato per primo il corpo dell’anziana donna riverso per le scale.

(Il Faro on line)