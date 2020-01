Latina, la Lega Giovani: “Serve impegno concreto contro l’inquinamento”

Latina – “Lodevole lo sforzo dell’attuale Amministrazione a guida Coletta di voler partecipare al bando regionale ‘Plastic Beach Free’ per usufruire dei relativi fondi da destinare al nostro logorato litorale, per combattere la plastica e l’inquinamento. Purtroppo ciò che resta di tutto questo sono solo slogan e belle parole, oltre alla plastica e altre sostanze inquinanti sulla nostra spiaggia, si legge in una nota diffusa dalla Lega Giovani di Latina.

“Nonostante i tempi stretti previsti dal bando – spiega Marco Maestri, coordinatore provinciale della Lega Giovani -, la voglia di apparire e provare a primeggiare la fanno da padrona, venendo meno la capacità di riuscire ad utilizzare concretamente le risorse che vi sono a disposizione. Oggi più che mai l’impegno verso l’ambiente deve essere massimo, teso a preservarlo e al tempo stesso a combattere l’inquinamento ambientale, promuovendo stili di vita sani e mettendo in campo risorse,uomini e mezzi innovativi. Siamo di fronte all’ennesimo finanziamento andato perduto a causa dell’incapacità della classe dirigente che governa la nostra città, ‘è colpa di chi c’era prima’ come giustificazione ormai non regge più; mi domando quando con un bagno di umiltà riusciranno a chiedere scusa per gli errori commessi e si riuscirà davvero a dare risposte concrete per Latina e i suoi cittadini”, conclude Maestri.

(Il Faro online)