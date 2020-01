“Pinsa Live”, a Ladispoli arriva il maestro chef pizzaiolo Maurizio Capodicasa

Ladispoli – Pinsa Live con il Maestro Chef Pizzaiolo Maurizio Capodicasa, un appuntamento gratuito con Doc Italy da non perdere.

“L’appuntamento è per domenica 12 gennaio a partire dalle ore 15,00 – spiega Francesca Lazzeri, Assessore al Commercio, Attività Produttive, Servizi Anagrafici, Servizi Informatici e Comunicazione – e sarà il primo di una serie di eventi legati alla promozione del territorio e alla enogastronomia di qualità. Domenica 12, il Maestro Maurizio Capodicasa, il genio della Pinsa Romana, terrà una lezione gratuita presso il Doc Italy in via Ancona 116“.

Romano, appassionato di cucina, da molti anni arricchisce il suo curriculum dedicandosi al mondo della pizza e panificazione elaborando ed ottimizzando i numerosi prodotti che offre il mercato Regionale, Nazionale e Internazionale.

“L’evento di domenica – conclude l’assessore Lazzeri – sarà l’occasione per vedere all’opera il Maestro Capodicasa, dopo lo straordinario riconoscimento alla carriera di Palazzo Rospigliosi al Premio Internazionale Doc Italy – viaggio attraverso l’eccellenza”.

(Il Faro online)