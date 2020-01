SIS Roma, vittoria al Trofeo dell’Epifania. Di Claudio migliore giocatrice

Roma – La Sis Roma ha ripreso l’attività dopo la breve pausa natalizia partecipando al 1° Torneo Epifania che si è svolto a Lariano il 5 ed il 6 gennaio.

La Lifebrain SIS Roma ha partecipato con una formazione mista composta dalle atlete dell’A1 e da tante giovani pronte a fare esperienza.

Il Coach Marco Capanna commenta così le due giornate: “Più delle 9 assenze che abbiamo per le ragazze impegnate con le varie nazionali maggiori e giovanili (Fournier – Chiappini – Picozzi – Avegno-Tabani – Galardi – Sparano- Iannarelli – Bianchi) mi piace sottolineare la presenza e l’impegno del resto della squadra a cambiare ulteriormente pelle in queste lunghissime pause! A ranghi ridotti, con umiltà e lavoro, continuiamo a lavorare coinvolgendo tante giovani del nostro importantissimo vivaio che devono assorbire dalle ragazze della prima squadra, velocemente, tutto il possibile . Con questo spirito abbiamo affrontato il Torneo a Lariano del quale ringrazio la Waterpolis per il gentile invito! Sono soddisfatto di ciò che ho visto, e che dovrà essere già domani solo una parte piccola di ciò che saremo. Comunque andiamo sempre per fare risultato con chiunque, in ogni situazione e categoria perché è una responsabilità che ci sentiamo e desideriamo avere come mentalità. Al primo posto si aggiunge la soddisfazione del premio individuale come miglior giocatrice a Luna Di Claudio”.

Classifica del Torneo

1 – Lifebrain SIS Roma

2 – F&D WATERPOLIS

3 – AcquaChiara

4 – Volturno

5 – Latina nuoto

Risultati partite del torneo

F&D Waterpolis – Lifebrain SIS Roma 2-7

Lifebrain SIS Roma – Latina 21-1

Acquachiara – Volturno 17-12

F&D Waterpolis – AcquaChiara 12-12

Lifebrain SIS Roma – Volturno 26-10

AcquaChiara – Latina 26-4

F&D Waterpolis – Volturno 23-12

Lifebrain SIS Roma – AcquaChiara 18-7

Volturno – Latina 14-7

F&D Waterpolis – Latina 20-3

Qui di seguito i tabellini delle partite

1)Partita del 5 gennaio ore 16.30

FeDWaterpolis–LifebrainSIS Roma 2-7 (1-1;1-4;0-1;0-1)

Reti Waterpolis: 2 de Cuia su rigore

LifebrainSisroma:Brandimarte – Rugora – Papi – Tori 1 – Motta 1-Troncanetti 1 –Cosentino- Sinigaglia 1-Nardini 1-Di Claudio 1- Storai – De Luca -Galbani

Superiorità Waterpolis: 0/8 rigori 2/2

Superiorità Lifebrain SIS Roma: 3/7 rigori 1/2

2)Partita del 5 gennaio ore 17:45

Lifebrain SIS Roma – Latina 21-1 ( 3-0;7-1;7-0;4-0)

Lifebrain SIS Roma: Brandimarte – Rugora 1 – Ambrosini 3 – Tori 3- Motta – Scacco 2- Cosentino 2- Sinigaglia 1- Nardini 3- Di Claudio 1- Storai 4-De Luca 1- Galbani

Superiorità Sis Roma: 3/6 rigori 1/1

Superiorità Latina : 0/4

