X Municipio, la Lega: “Maggioranza alla resa: pochi vigili urbani per il litorale”

Ostia- La maggioranza M5S del X Municipio si arrende e ammette che i vigili urbani assegnati al gruppo di Polizia Roma Mare sono pochi. Insufficienti per i carichi di lavoro ai quali il Campidoglio ha voluto aggiungere anche il controllo della via Cristoforo Colombo.

E il senso della risoluzione approvata queta mattina dal Consiglio Municipale dove, secondo la Lega, e’ stata ammessa una realtà che il M5S aveva voluto istinatainegare fino ad oggi.

“Questa mattina – commentano dal Capogruppo della Lega in X Municipio Monica Picca ed il consigliere Luca Mantuano – in consiglio municipale si è consumata la rappresentazione perfetta di cosa accade quando non si ha conoscenza minima della amministrazione e della sua organizzazione.

La maggioranza ha presentato il testo di una proposta di risoluzione che in maniera confusionaria e caotica ha preso atto, in maniera assai tardiva, di quanto come Lega denunciamo da tempo; la carenza di organico che affligge il gruppo X Mare della Polizia Locale e il fatto che la nuova competenza assegnata della Via Cristoforo Colombo ha peggiorato significativamente la situazione.

Ben venga nuovo personale, come richiesto nel testo della risoluzione e come da noi richiesto ormai da anni: ancora ricordiamo però quando chiedevamo sin dalle prime assegnazioni nel biennio 2018/2019 che il numero dei vigili inviati ad Ostia fosse congruo rispetto alla complessità di questo territorio, nel silenzio o nello scherno della attuale maggioranza e in un poco edificante balletto dei numeri definitivi.

Il documento di maggioranza però invece di focalizzarsi su questa richiesta più che legittima si perde in altre sotto-richieste alcune delle quali palesemente irrazionali e contrastanti con il dato normativo. L’idea di costituire frazioni di gruppi speciali ad Ostia non ha alcun senso oltre ad urtare frontalmente con i principii di organizzazione amministrativa dell’ente: per questo abbiamo proposto un emendamento che in conformità alla normativa prevede un maggior coordinamento tra azione dei gruppi speciali e il gruppo di Ostia, con i primi chiamati ad offrire maggior supporto al secondo. Nell’emendamento abbiamo inoltre chiesto di agevolare i flussi di mobilità interna in entrata verso il X Mare.

Il gruppo deve essere potenziato, invero lo si doveva potenziare già da tempo, ma il potenziamento passa attraverso una gestione razionale e attraverso la conoscenza degli strumenti amministrativi non con la improvvisazione destinata a lasciare il tempo che trova.

Ci preme inoltre, sul versante Colombo, chiedere a questa amministrazione conto del perché la competenza viabilistica sia stata passata dal GPIT al gruppo Mare, una domanda che ormai da troppo tempo rimane inevasa”.