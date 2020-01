“A Focene nord c’è un cantiere edile abbandonato e pericoloso”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera giunta alla nostra redazione dal Nuovo Comitato Cittadino Focene:

“Da molti anni un cantiere che si trova in località Focene nord, via Verdi angolo via Perosi, ha smesso i lavori e versa in totale abbandono.

Resta uno scheletro in cemento su due livelli, il primo dei quali sopra una fossa profonda alcuni metri e ricolma attualmente di acqua putrida, luogo forse destinato ad un locale interrato secondo il progetto oggi è un pericolo per quelli che possono accedervi senza ostacolo.

La recinzione costituita da bandoni in metallo è pure crollata ed ingombra col vento parte della carreggiata. Questa situazione di degrado peggiora con le discariche che qui si accumulano nel tempo. Molti sono i motivi affinché si debba pretendere una soluzione a questo stato di cose.

Il pericolo costituito da un fosso ricolmo d’acqua maleodorante e di facile accesso ai bambini, così come la scala interna, i materiali che intralciano la strada, la discarica di materiali vari, il danno costituito dal mancato decoro che tutti devono subire da troppo tempo”.

Margherita Francesconi