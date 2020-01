Lo sport contro lo stress: L’Asd Villa Guglielmi organizza il “punto di equilibrio”

Fiumicino – L’ASD Atletica Villa Guglielmi dà il via al nuovo anno proponendo “Il punto di equilibrio”: un percorso per la gestione dello stress che potenzia il benessere ottenuto con lo sport e che per tutti facilita la vita quotidiana. I corsi sono organizzati dalla psicologa e psicoterapeuta Emanuela Drago fondatrice di EDU-Treatment per la progettazione ed erogazione di percorsi di Educazione Terapeutica, insieme allo psicologo Fabrizio Quintili.

Gli Open Day saranno momenti di promozione gratuita e una occasione in cui i cittadini potranno informarsi sul progetto proposto.

Gli appuntamenti sono per sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.30, domenica 12 gennaio 10.00-12.30, Martedì 14 gennaio 9.30-12.00 e si svolgeranno nella sede di Via Giuseppe Fontana 14 a Fiumicino presso palestra Happy Sport.

Gli specialisti di settore saranno pronti a rispondere alle domande e a presentare l’iniziativa dei percorsi, i cui Open Day sono gratuiti e aperti a tutti.

Un info point sarà, inoltre, presente presso la Farmacia Comunale di via della Scafa 145d a Fiumicino .

Per informazioni. segreteria@atleticaguglielmi.com

(Il Faro on line)