Contrasto alla povertà: in scadenza l’avviso pubblico del Comune di Anzio

Anzio – “Scadrà il prossimo 13 gennaio l’Avviso Pubblico relativo agli interventi economici assistenziali, una tantum e monogenitoriali, per un importo complessivo paro centomila euro”. Lo comunica l’Assessore alle politiche sociali, Velia Fontana, in riferimento all’Avviso Pubblico del Comune di Anzio rivolto alle misure di contrasto alla povertà ed alla marginalità sociale.

Destinatari del contributo economico comunale una tantum

Persone singole e nuclei familiari che versino in una situazione di disagio socio-economico, residenti nel Comune di Anzio da almeno un anno dalla data di richiesta del contributo, che

siano cittadini italiani, comunitari, neocomunitari ed extra-comunitari (in possesso di carta o permesso di soggiorno, in corso di validità).

Per essere ammessi al contributo “una tantum”, il valore del reddito ISEE 2019 non dovrà superare euro 6.000,00.

Destinatari del contributo economico comunale nuclei monogenitoriali

Nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori e/o maggiorenni fino al 21° anno di età, il cui genitore richiedente sia residente nel Comune di Anzio da almeno un anno dalla data di richiesta del contributo, e che sia cittadino italiano, comunitario, neocomunitario ed extra-comunitario (in possesso di carta o permesso di soggiorno, in corso di validità).

Lo stato di famiglia anagrafico dei nuclei monogenitoriali deve essere composto esclusivamente da uno o più figli minori e/o maggiorenni fino al 21° anno di età, e dall’unico genitore

richiedente.

Il Comune di Anzio riconosce un contributo economico per la durata di dodici mesi e per un periodo massimo di cinque anni per ogni figlio.

Per essere ammessi al contributo “nuclei monogenitoriali”, il valore del reddito ISEE 2019 non dovrà superare euro 17.330,01.