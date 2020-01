Fiumicino, Omegakids e Alphakids campioni d’Italia all’MC Hip Hop Contest

Fiumicino – Dal 3 al 6 gennaio si è tenuta al palacongressi di Riccione la 25ma edizione del più grande evento live dedicato alla danza e alla cultura Hip Hop, l’MC Hip Hop Contest.

Una manifestazione importante, una quattro giorni no-stop di stage, workshop, battle, contest, one-nights e spettacoli riservata totalmente alla urban dance con un concorso di altissima qualità e con una giuria formata da coreografi di fama internazionale, sempre alla ricerca dei street dancer italiani ed europei, che hanno giudicato e premiato le migliori crew nazionali tra le 130 partecipanti nelle varie categorie provenienti da tutto lo stivale.

Mc Hip Hop Contest è stato un vero e proprio full immersion show, con l’esplosiva serata del Dance Theater del 5 gennaio, con le performance di special guest nazionali e internazionali e la grande sfida del Crew Of The Year. Stages dal 3 al 5 gennaio, con maestri internazionali per una scelta di stili che hanno spaziato dall’Old School alle nuove tendenze e poi lo Special One, il 4 gennaio, la giornata delle sfide freestyle 1v1 Over 16, Under 16 e Under 12. Infine lo One night, perchè ogni sera si è ballato fino a tarda notte con i migliori dj della scena hip hop e house.

L’esperienza Stratos a Riccione

Prima competizione dell’anno quindi anche per i campioni del mondo in carica HHU di Parco Leonardo, gli Alphakids, insieme con le altre crew targate Stratos, i Betacode, Omegakids e Omegacrew.

I ragazzi hanno vissuto un’importantissima esperienza riuscendo nell’impresa di portare a casa grandiosi premi nell’agguerritissimo Crew Contest, la sfida coreografica riservata alle Crew categoria Kidz, Young, Over; tra queste si sono classificati al primo posto assoluto due gruppi:

ALPHAKIDS 1° Classificati cat. Young A e OMEGA KIDS 1° Classificati cat. Young B

Strepitoso risultato anche per i BETACODE 2° Classificati cat. Over A.

Un 2020 iniziato veramente alla grande quindi per la Stratos Sport&Dance Studio che proprio quest’anno termina la prima decade di attività, ricordando gli inizi e le belle speranze pienamente attese del lontano 2010. Non si poteva festeggiare in miglior modo che questo, aggiungendo questo fenomenale traguardo ai già tanti raggiunti fino ad oggi. Ricordando che la scorsa edizione del contest a vincere furono gli Omegacrew, mentre i secondi classificati gli Alphakids, i passi avanti sono stati giganteschi. Quent’anno dunque due medaglie d’oro e una d’argento e il medagliere Stratos cresce esponenzialmente.

La dirigenza Stratos, dalla propria pagina facebook, così commenta l’esperienza vissuta: “Abbiamo partecipato con quattro crew delle quali tre hanno raggiunto il podio; i nostri ballerini sono stati come sempre meravigliosi! Siamo davvero felici per tutti gli allievi entrati da poco a far parte della nostra famiglia che già portano a casa una bella soddisfazione oltre che una bella esperienza.

Grazie mille a questi stupendi bambini e ragazzi e al nostro fantastico e instancabile insegnante coreografo Antonio Buonavoglia. Grazie mille all’organizzazione e ai favolosi genitori che ci hanno seguito con un supporto e un tifo quotidiano veramente speciale! Grazie anche alle persone di Riccione, sempre ospitali e gentili con noi.”

Un successo strepitoso per la scuola hip hop di Fiumicino ottenuto nel più importante contesto nazionale dedicato alla Street Dance.

I fan numero uno, i genitori dei ballerini

E proprio i genitori e i parenti sono sempre il fangroup più motivante di questi straordinari atleti e, immancabili all’evento, hanno voluto dare voce alla loro emozione: “eravamo in tantissimi da tutta Italia, un grande afflusso di persone e tutti eravamo in ansia e trepidazione” – così racconta Gabriella, mamma dei ballerini Filippo e Ginevra Castro – “abbiamo tremato sempre durante ogni esibizione e ce ne sono state tre per accedere alla finale.

Una grande emozione soprattutto per i nuovi ragazzi degli Omegacrew, gruppo che da quest’anno ha inglobato due componenti più piccoli under 12. Una formazione nuova da collaudare, quindi, che ci ha fatto rimanere con il fiato sospeso fino alla fine. Di passaggio in passaggio non credevamo ai nostri occhi e alle nostre orecchie. I ragazzi hanno ballato con grinta e passione e siamo pieni d’orgoglio e felicità”.

I ballerini Stratos sono partiti tutti insieme in pullman da Fiumicino, solo con il loro coreografo e i componenti dell’organizzazione, in maniera che lo spirito di gruppo potesse mantenersi sempre alto e ci potessero essere meno distrazioni possibili; concentrazione massima dunque come qualsiasi atleta che si rispetti.

“Noi genitori e parenti siamo partiti solo il giorno dopo in macchina. Anche il nostro hotel era diverso dal loro” – aggiunge Gabriella. I followers Stratos sono stati all’incirca una trentina muniti di paracoriandoli, trombette e fischietti, agguerriti per fare un tifo tosto ma sportivo.

Bellissimo anche il clima che si è venuto ad instaurare tra i genitori, un affiatamento sereno e tanta complicità nel tifare le diverse crew seguite. ”Il momento che ricordo con più enfasi”- conclude – ”è stato la domenica sera, 5 gennaio, quando ormai notte, negli alloggi aspettavamo trepidanti la notizia del passaggio in finale. Dopo lo spettacolo per i festeggiamenti della 25ma edizione della manifestazione è arrivata finalmente l’attesa notizia e siamo scoppiati di gioia esultando come trenta liceali. Un gruppo meraviglioso. Questo è l’ “effetto hip hop ”.

Nuova avventura su Rai Gulp per gli Alphakids

Le sfide però continuano sempre per i piccoli talenti di Parco Leonardo. E questa volta riguardano la tv:

#Explorers, il nuovo magazine settimanale in onda su Rai Gulp e Rai Play dall’11 ottobre 2019 ogni venerdì alle ore 18, e con finestre e approfondimenti nel corso della settimana sulla pagina Instagram di Rai Gulp, in ogni puntata parla di una città che viene rappresentata da giovani che si sono messi in luce per qualcosa di speciale, e che illustrano tante realtà nascoste meritevoli di essere scoperte ed esplorate.

Protagonisti della prossima puntata saranno proprio loro, gli ALPHAKIDS, la giovane crew hip hop di Parco Leonardo che a Ottobre 2019 in Olanda è riuscita a laurearsi Campione del Mondo Hip Hop Unite. Dunque la RAI ha scelto gli Alphakids come testimonial della città di Fiumicino per manifestarne le bellezze e le opportunità e per sollecitare la curiosità dei giovanissimi suggerendo esperienze con una modalità social per conoscere, approfondire, condividere.

L’ appuntamento su Rai Gulp con #Explorers e gli Alphakids sarà per venerdì 10 gennaio ore 18:00 e sabato 11 gennaio in replica ore 14:00 per scoprire quante e quali attività si possono fare sotto casa propria. In particolare si parlerà di danza, di raccolta differenziata, di un govanissimo Dj DJ COM e in esclusiva di come funziona la torre di controllo di un aeroporto internazionale qual’è quello di Fiumicino.

(Il Faro online)