Fondi per i lungomare, Poggio: “Il Comune di Fiumicino non faccia come per il bando erosione”

Fiumicino – “La notizia dei 10 milioni stanziati dalla Regione per l’abbellimento dei lungomare dei Comuni del litorale (leggi qui) va bene, ma ora l’amministrazione comunale partecipasse al bando e cercasse pure di vincere, visto che di cose da fare ce ne sono”.

E’ quanto dichiara Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale (Lega-Salvini Premier), che in una nota aggiunge: “Anche perché ricordiamo bene com’è andata a finire la storia dei fondi messi a disposizione per l’erosione (leggi qui) e per il palazzetto dello sport, opportunità alle quali il sindaco Montino e i suoi avevano approcciato con una certa superficialità finendo per perdere quegli stessi stanziamenti a favore di altri Comuni.

La situazione che abbiamo davanti agli occhi credo sia abbastanza evidente: i lungomare di Fiumicino sono in uno stato comatoso e il degrado finisce per dare al nostro Comune un’immagine non proprio consona. Qui mi sembra che si continui a parlare di turismo senza avere la benché minima idea di cosa significhi.

Ecco, quello che chiediamo ora è un impegno serio nei confronti dell’imprenditoria del nostro Comune per rilanciare un territorio con immense potenzialità”.

(Il Faro online)