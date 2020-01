Fiumicino, incidente sul viadotto dell’aeroporto, coinvolti 5 veicoli: traffico congestionato

Fiumicino – Giornata di passione per gli automobilisti del litorale romano. A causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli e un furgone, il traffico su via dell’aeroporto, in direzione aeroporto, è completamente bloccato. Ancora da accertare l’esatta dinamica dei fatti.

Si registrano diversi feriti, che sono stati trasportati al Grassi di Ostia. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia Locale di Fiumicino.

“A causa di un incidente sul viadotto dell’aeroporto di Fiumicino, la viabilità è attualmente interrotta. Il nostro servizio tra Ostia e Fiumicino (e di conseguenza verso Magliana e Cornelia) è al momento sospeso“; è quanto si legge in un tweet postato sull’account di Cotral.

In aggiornamento…

(Il Faro online)