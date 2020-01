Ostia, arriva il Trofeo Lidense di podismo: i divieti di sosta e di transito

Ostia – Domenica 12 gennaio all’insegna della corsa su strada e viabilità rivoluzionata in occasione del XXIII Trofeo Lidense dedicato quest’anno alla memoria del vigile del fuoco Maurizio Persieri.

La manifestazione, organizzata da A.S.D. Run Race, impegnerà il lungomare con partenza alle ore 10.00 da piazzale Magellano per poi snodarsi lungo via delle Quinqueremi, Canale dei Pescatori, viale Mediterraneo e quindi attorno alla Pineta di Castelfusano e ritorno. È prevista una partecipazione di circa 1500 concorrenti suddivisi tra percorso agonistico di 14,500 km e non competitivo di 7,000 km.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione il comandante del gruppo Roma X Mare della Polizia locale, Emanuele Stangoni, ha firmato un’ordinanza di divieto di sosta e di divieto di transito lungo il percorso.

Ecco cosa ordina la determina dirigenziale. Dalle ore 7,00 fino a cessate esigenze saranno vietate la circolazione e la sosta su piazzale Magellano, piazza Sirio, via delle Quinqueremi, parte di via della Bussola, lungomare Duilio lato entroterra, lungomare Lutazio Catulo, via della Fusoliera (tra piazzale Magellano e via degli Autoscafi), via dei Sandolini (tra via della Fusoliera e e viale Mediterraneo), viale Mediterraneo, piazzale della Villa di Plinio, viale della Villa di Plinio (tra piazzale Villa di Plinio e via Cristoforo Colombo), complanare via Cristoforo Colombo direzione Ostia (da via del Circuito), via di San Fiorenzo, viale Vega (carreggiata direzione piazza dei Canotti), piazza dei Canotti, via delle Scialuppe, via dei Pescatori (intersezione via Mar dei Coralli) e piazzale dell’Aquilone.